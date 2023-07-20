2023香港小姐丨15號莊子璇先拔頭籌奪「越南越愛香港小姐」 譚俊彥讚1…
《2023香港小姐競選》16位候選港姐經過連日喺越南拍攝同接受特訓，呢日終於有一個機會讓佢哋小試牛刀踏上舞台，將接受連串考驗，一眾佳麗唔敢鬆懈，為《2023香港小姐閃耀越南晚宴》演出，而黎諾懿夥拍麥美恩做司儀。
譚俊彥同胡定欣專程前往越南擔任活動嘉賓，分別獻唱《明年今日》及《終身美麗》大開金口，譚俊彥更向佳麗們分享表演淡定嘅技巧，同時睇好10號佳麗陳霈錤，黎諾懿喺呢七日見證16位佳麗接受密集式訓練到最後一晚，終於見到佢哋踏上舞台，一展訓練成果，黎諾懿、謝嘉怡及梁凱晴見證佳麗成長，感動到眼濕濕。
15號佳麗莊子璇榮膺「越南越愛香港小姐」獎，胡定欣驚喜發現莊子璇與劉佩玥（Moon）撞樣，郭珮文喺推介香港特色文化環節，以郭珮文表現最搞笑，負責推廣港式奶茶，被問會以咩代替花奶或煉奶，郭珮文轉數快即回答係雪糕，被追問「熱奶茶又點搞」，佢九秒九笑指可叮熱雪糕，惹來全場拍手大笑。一眾佳麗為身材極力忍口，完騷後最想大吃一餐。
網民點睇？
莊子璇, 郭珮文, 王敏慈 are beautiful 😻 gorgeous nice 😊 smiling 😊 pretty 😍 cute 🥰 perfect 🤩 match sweetheart kindness triples votes 🗳️💕😍😻 ❤😊
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