2023香港小姐競選｜陳霈錤賽後成網上熱搜 滿意賽果感激網友支持
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無線娛樂新聞台報導：每年港姐競選都會吸引公眾考眼光，到公佈賽果之後亦會有唔同意見，好似得到唔少觀眾喜愛嘅 陳霈錤 同 郭珮文 因為未有獲獎，更成為網上熱話。
決賽完畢後佢哋接受訪問，就提到對喺決賽嘅表現感到滿意，對完成賽事感到滿足，仲話完賽有少少覺得失落。郭珮文話對部份環節自己嘅表現略有失望，認為做得未算最好，不過無犯錯下已經交出唔錯成績。
而陳霈錤亦提到，經過好幾個月嘅特訓同拍攝之後可以話如釋重負，加上同各位佳麗互相支持鼓勵，覺得非常溫暖，雖然過激烈競賽，不過成為朋友嘅大家依然互相關心，亦都非常多謝網友嘅支持呀。
決賽完成有人歡喜，亦都有佳麗情緒激動，好似 吳泳婷 喺後台就落淚抒發近月壓力，仲話因為見到父母臨場觀戰，自己亦盡力令自己進步，而鄧凱文亦大讚佢參選後變得成熟咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台