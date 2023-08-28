2023香港小姐競選｜得獎佳麗接受許濤頒獎 莊子璇：感覺夢幻未平復

無線娛樂新聞台報導：星期日晚《2023香港小姐競選決賽》嘅四位出爐得獎佳麗，星期一隨即接受TVB行政主席 許濤 親自頒獎，又正式以應屆香港小姐身份再同傳媒會面。冠軍 莊子璇 仍然覺得非常夢幻，而佢對網上對競選嘅評語就認為各花入各眼，觀眾意見難免褒貶不一咁話。