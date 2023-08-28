2023香港小姐競選｜得獎佳麗接受許濤頒獎 莊子璇：感覺夢幻未平復
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無線娛樂新聞台報導：星期日晚《2023香港小姐競選決賽》嘅四位出爐得獎佳麗，星期一隨即接受TVB行政主席 許濤 親自頒獎，又正式以應屆香港小姐身份再同傳媒會面。冠軍 莊子璇 仍然覺得非常夢幻，而佢對網上對競選嘅評語就認為各花入各眼，觀眾意見難免褒貶不一咁話。
而亞軍 王怡然 季軍 王敏慈 同 友誼小姐 姜依宁 參選以來廣東話一直有唔少進步，佢哋仲話希望往後可以更流利嘅廣東話同大家溝通，仲話對演藝工作各方面都想嘗試咁話呀。
網民點睇？
連登仔都反 15 號 ，自己檢討下點解甘黑人憎！！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台