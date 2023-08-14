港姐泳裝｜佳麗以三點式現身見傳媒 最佳狀態示人為決賽衝刺

無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》嘅各位佳麗，經過近日嘅連串特訓之後，呢日以三點式泳裝現身。仲有大約兩個星期就係決賽之戰，16位佳麗呢日狀態明顯步入戰鬥階段，紛紛以最自信一面同各界記者朋友見面。