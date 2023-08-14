港姐泳裝｜佳麗以三點式現身見傳媒 最佳狀態示人為決賽衝刺
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無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》嘅各位佳麗，經過近日嘅連串特訓之後，呢日以三點式泳裝現身。仲有大約兩個星期就係決賽之戰，16位佳麗呢日狀態明顯步入戰鬥階段，紛紛以最自信一面同各界記者朋友見面。
雖然大家都以最佳狀態示人，不過身為熱門嘅15號莊子璇同16號郭珮文呢日似乎就仍然有啲緊張，其中莊子璇亦都回應日前因為身體不適而入院嘅情況，仲話全身紅腫之下要入院求醫呀。
至於被指是非唔少嘅佢，佢就認為係自己接受範圍之內，唔覺得係壓力過大而導致喇。而身材出眾嘅王敏慈同郭珮文，就各自認為仍然有改善之處，其中問答環節就係佢哋兩位最擔心難以應對嘅地方喇。
除咗佳麗們日夜準備之外，就連3號鄧凱文、4號王怡然仲有2號黃泳嘉佢哋嘅家人都協助埋一份，成日提醒佢哋要保持警剔為決賽努力呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台