2023港姐才藝表演驚人！梁倩淇Roller扇子舞 潘明璇敦煌舞夠Sharp
王敏慈（Lovelle）細細個古箏級別已達十級，喺才藝表演環節自然拿出真功夫迎戰，展示快如閃電嘅手指神功之餘，凌厲眼神更係自信爆棚，王敏慈緊接一 個華麗轉身展示舞功，以近乎180度拗腰動作展示驚人柔軟度；潘明璇（Michelle）同樣選擇以富中國傳統特色舞蹈會友，鮮艷古典造型上場，舉手投足優雅又有氣質，平衡力相當驚人，結尾心心手勢更盡顯心思，配以甜美笑容，令人眼前一亮。
鄧凱文（Eris）及姜依宁（Jenny）不約而同以性感舞蹈展現實力，當中以鄧凱文嘅椅子舞較有驚喜，腳踏高跟鞋上陣嘅鄧凱文，一雙修長美腿及美好身段非常搶焦，令人更深刻就係努力擠出女人味嘅鄧凱文表演期間一度忍唔住傻笑，雖然有啲甩碌，但可愛度爆燈。眾多表演跳舞佳麗中，以梁倩淇（Debbie）最有創意，大跳Roller扇子舞，單係一頭長直髮及甜美笑容已盡顯仙氣；梁倩淇展現驚人平衡力、腰力及腳骨力，就算單腳踩住roller兼要應付超大把扇子亦遊刃有餘，最終嘅一字馬結尾動作亦十分俐落，舞得出色。 除咗跳舞，唱歌亦係唔少佳麗主攻環節，莊子璇（Hilary）及王怡然（Lynn）於唱歌表演期間加小心思增加吸睛度。而選唱《Barbie Girl》嘅 Lynn以Pink Lady Look上陣兼拎住Ukulele自彈自唱，無論道具及造型均係誠意十足。
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