2023香港小姐競選 港姐首輪面試吸引高質靚女參選 過百參賽者悉心打扮爭妍鬥麗

港姐首輪面試吸引高質靚女參選 過百參賽者悉心打扮爭妍鬥麗

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：年度選美盛事《香港小姐競選2023》正式展開，喺6月10號進行首輪面試，過百參賽者悉心打扮前來電視城，一眾參賽者有備而戰，大方面對鏡頭展現自信一面，吸引不少高質靚女參選！

參選佳麗各具魅力，亦不乏高學歷美女有望成為大熱門，今年競爭激烈，更有兩位參賽者係第二次參與港姐面試，TVB藝員管理及發展助理總經理樂易玲及港姐統籌經理何小慧於首輪面試結束後，一齊見在場傳媒，樂小姐指今年入圍第二輪面試嘅人比較多，講到今年港姐年齡偏大，「趕尾班車」參選，樂小姐坦言最重要係靚同大方得體。

今年港姐將進行海外拍攝，樂小姐透露傾緊合適嘅地方，而何小慧稱今年時間比較趕，未必有準決賽。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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