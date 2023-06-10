港姐首輪面試吸引高質靚女參選 過百參賽者悉心打扮爭妍鬥麗
參選佳麗各具魅力，亦不乏高學歷美女有望成為大熱門，今年競爭激烈，更有兩位參賽者係第二次參與港姐面試，TVB藝員管理及發展助理總經理樂易玲及港姐統籌經理何小慧於首輪面試結束後，一齊見在場傳媒，樂小姐指今年入圍第二輪面試嘅人比較多，講到今年港姐年齡偏大，「趕尾班車」參選，樂小姐坦言最重要係靚同大方得體。
今年港姐將進行海外拍攝，樂小姐透露傾緊合適嘅地方，而何小慧稱今年時間比較趕，未必有準決賽。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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