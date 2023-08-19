16位佳麗積極備戰戒口保持好身段 相約賽後食好嘢擦餐飽
廣告
無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》於8月27日舉行，16位佳麗積極備戰，先輪流拍攝才藝表演片段，各人盡展十八般武藝，呢日又一齊亮相公開活動，為咗喺決賽呈現最佳狀態，16位佳麗嚴格忍口努力keep fit。
決賽進入倒數階段，佳麗們相約賽後大快朵頤，6號胡睿涵想食火鍋或炸雞，7號毛志琛亦約好晒佳麗去食餐好，胡睿涵爆毛志琛成日拎朱古力出嚟引其他佳麗，而一眾佳麗遺憾冇現場才藝表演，13號陳曉彤擔心決賽問答環節，到時要表現談吐淡定，展現自信一面。
網民點睇？
访问又忽略素质高的10号佳丽Hera？？？难道靓女没后台？？？
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台