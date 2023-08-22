2023香港小姐競選｜16佳麗決賽前與評判會面 潘明璇回應前男友指控整容…
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無線娛樂新聞台報導：2023香港小姐競選｜16佳麗決賽前與評判會面 潘明璇回應前男友指控整容出軌
今個星期日就係《2023香港小姐競選》決賽，16位佳麗為當晚一直努力準備，而呢日佢哋就同一眾決賽評判現場見面，亦都再次公開亮相俾大家睇睇佢哋既靚又自信嘅一面喇。
而身為評判嘅 汪詩詩 同 鄺美雲 呢日首次同16位佳麗見面，對佢哋嘅第一印象都非常唔錯，仲率先俾少少貼士鼓勵各位佳麗，更加叫佢哋保持自信同平靜，仲要記得一直保持笑容同自信嘅眼神呀。
而為「最上鏡小姐」擔任評判嘅 陳嘉容 同 張曦雯 ，亦都有唔同審美標準，除咗外貌之餘氣質亦都非常重要，會仔細去睇各位佳麗選出最上鏡嘅一位呀。
臨近決賽各式新聞亦都紛紛出現，其中 9號潘明璇 就被前男友喺網上爆料，指佢曾經整容又出軌，呢日Michelle本人就親自回應，話指控屬子虛烏有，可能會採取法律行動。佢又話上月對方曾發出電子郵件同自己聯絡打氣，但係近日又向傳媒報料作出攻擊，令自己摸不著頭腦呀。
Michelle又指一收到消息時感到錯愕，不過家人就認為應先集中精神競選，而公司亦非常支持同信任，所以會繼續全力以赴準備決賽呀。
《2023香港小姐競選》決賽 星期日晚 20:00 翡翠台
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台