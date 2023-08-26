2023香港小姐競選｜佳麗泳裝現身最後綵排 姜依宁拔頭籌獲選友誼小姐…
《2023香港小姐競選》決賽星期日晚正式舉行，16位佳麗為決賽最後綵排競逐今屆后冠。星期六佢哋就再以泳裝現身，同時投票互選友誼小姐，結果由 8號姜依宁 當選，為今屆決賽拉開序幕。
決賽前夕各位佳麗狀態越見神釆，而先拔頭籌嘅姜依宁就話希望友誼小姐獎會令自己信心更大，又話參賽期間各位佳麗都一直互相鼓勵同扶持呀。
至於今年嘅試戴后冠環節，就由被視為熱門嘅 15號 莊子璇 獲即將卸任嘅2022冠軍 林鈺洧 為佢戴上。不過多年來一直流傳被抽中試戴后冠者都與冠軍無緣，但係Hilary就話想嘗試打破呢個魔咒，仲話覺得后冠的確非常重呀。
同樣受唔少觀眾歡迎嘅 17號王敏慈，就話心情非常緊張，加上錄影廠冷氣一啲都唔講得笑，所以希望星期日晚盡力表現最好一面呀。至於16號郭珮文就以一貫豪爽語氣話希望唔好出醜呀。
2號黃泳嘉因為才藝表演嘅牧童笛表演，獲觀眾投票成為最Like佳麗人氣No 1，Jessica就話未太留意投票走勢，就連 4號王怡然 都話媽咪同嫲嫲都係Jessica Fans喎。同樣成為Top 5之一嘅佢，就話非常開心仲要多謝大家支持喇。12號梁晶晶亦都話知道投票走勢之後會更努力帶來出色表現呀。
聽晚正式卸任嘅林鈺洧，傳出未獲港姐團體 慧妍雅集 邀請加入，呢日佢就親自回應，指自己其實未提出申請喇。 佢又指卸任前夕心情既興奮又緊張，見到一眾師妹仲覺得佢哋非常出眾呀，而同樣行將卸任嘅邢慧敏，就話過往一年過得太快，非常期待星期日晚嘅表演呀。
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