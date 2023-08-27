2023香港小姐競選｜決賽華麗上演 16佳麗競逐后冠

無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選決賽》星期日晚盛大舉行，16位候選佳麗同一眾參與工作人員中午先齊齊拜神祈求演出順利，將喺泳裝環節同 C君 一齊擔任司儀嘅 麥美恩 ，就提到問答環節中以AI技術產生嘅問題考一班佳麗急材，仲話內容天馬行空包羅萬有咁話呀。