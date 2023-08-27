2023香港小姐競選｜決賽華麗上演 16佳麗競逐后冠
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無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選決賽》星期日晚盛大舉行，16位候選佳麗同一眾參與工作人員中午先齊齊拜神祈求演出順利，將喺泳裝環節同 C君 一齊擔任司儀嘅 麥美恩 ，就提到問答環節中以AI技術產生嘅問題考一班佳麗急材，仲話內容天馬行空包羅萬有咁話呀。
經過接連唔同特訓嘅佳麗今晚就會使出渾身解數爭取好成績，而Mayanne近日同佢哋綵排相處之下，就話叫大家要保持頭腦清晰同放鬆，先可以更好面對比賽呀。
身為師姐嘅Mayanne，近年亦先後擔任過多屆港姐司儀，雖然係咁，佢都話每次聽到港姐主題曲都會有唔少感觸，仲同其他師姐一樣，叫各位佳麗一定要好好享受今晚整個過程呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台