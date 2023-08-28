2023香港小姐競選｜莊子璇成功大熱奪冠 亞軍王怡然同獲最上鏡封號

無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選決賽》星期日晚隆重舉行，16位佳麗經過多輪特訓，呢晚正式接受殘酷決賽洗禮，經過多個環節、歌舞表演、泳裝甚至係根據佳麗DNA再由AI擬出嘅問題考驗之後，最後由大熱門 莊子璇 奪得冠軍、而亞軍則由同時得到最上鏡小姐嘅 王怡然 獲得，季軍就係廣東話進步顯著嘅 王敏慈。