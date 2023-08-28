2023香港小姐競選｜莊子璇成功大熱奪冠 亞軍王怡然同獲最上鏡封號
本屆競選各位佳麗先要面對4位愛妻號司儀 陳豪 陳展鵬 陳山聰 同 蕭正楠 嘅提問，之後先大展舞步，然後又以泳裝出場，接受轉數超快嘅 C君 同 麥美恩 嘅挑戰。最重要係包括以過往50屆冠軍元素生成嘅AI司儀 陳婉嫣 加入協助一齊主持呢項年度盛事。
而身處台灣休養嘅 曾志偉 喺開騷前亦特別向拍劇經驗十足，但係主持就係初哥嘅「三陳一蕭」越洋視像打氣。今年有AI加持之下，加上配合佳麗嘅DNA擬出針對性問題，亦似乎比以往更為刁鑽，不過娛樂性亦相對更為豐富，各位佳麗都搞盡腦汁答出唔同答案。
除咗16位佳麗嘅問題同泳裝表演之外，呢晚亦邀請到 曾比特 吳業坤 涂毓麟 為決賽擔任嘉賓獻唱，亦有大堆頭嘅《聲夢傳奇》、《聲夢傳奇2》、《中年好聲音》同剛加入準備比賽中嘅《中年好聲音2》朋友參與演出表演。
而決賽正式舉行之前，一眾嘉賓同歷屆港姐都先走過紅地氈再入場，而 黎諾懿 同 邵初 呢晚亦擔任首次於淘寶直播嘅主持，同一眾佳麗一齊到越南拍攝外景嘅諾懿仲話自己感受特別多呀。
同樣一齊前往越南見證一班師妹成長嘅 謝嘉怡 ，亦都特別肉緊，仲特別到化妝間為佢哋加油打氣呀。另外兩位師姐 馮盈盈 同 劉穎鏇 就以過來人身份到場，仲話要留意AI元素嘅特別之處喇。
喺《中年好聲音》經歷過張力十足比賽嘅一班成員，呢日除咗表演亦都係座上客，佢哋親身喺現場欣賞又同大家一齊表演，難怪就話心情興奮又緊張喇。
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