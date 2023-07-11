2023香港小姐競選選｜入圍佳麗拍攝官方宣傳片 首次面對鏡頭略顯緊張…
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無線娛樂新聞台報導：2023香港小姐競選選｜入圍佳麗拍攝官方宣傳片 首次面對鏡頭略顯緊張
《2023香港小姐競選》17位入圍佳麗名單已經正式公開，而佢哋亦隨時投入緊密嘅競選過程喇，除咗星期一首次同傳媒見面之外，佢哋亦拍攝咗官方宣傳片，但係首次參與拍攝就令佢哋唔多唔少都有啲緊張同擔心喇。
要面對同過往生活完全唔同嘅新環境，雖然緊張難免，不過佢哋依然盡自己努力做好功課參與拍攝，仲有佳麗話對之後迎接嘅唔同挑戰有啲擔心，好似擺Pose同著高踭難對佢哋部份人都有少少難度喇。
佳麗們除咗要面對鏡頭展示儀態之外，佢哋嘅身段同曲線亦會係大家嘅焦點，呢日佢哋就各自提到會有唔同方式去令自己以更靚一面同大家見面喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台