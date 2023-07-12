2023香港小姐競選｜拜神整裝準備遠征越南 佳麗各有準備應付密集訓練…
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無線娛樂新聞台報導：2023香港小姐競選｜拜神整裝準備遠征越南 佳麗各有準備應付密集訓練
日前公佈嘅《2023香港小姐競選》各位佳麗，已經準備好出發前往越南拍攝外景，呢日齊齊拜神祈求拍攝順利，會同佢哋一齊出發嘅嘉賓包括師姐 謝嘉怡 仲有 梁凱晴 ，但係最開心嘅就梗係同全女班出發嘅 黎諾懿 啦。
爽到不得了嘅諾懿仲話叫老婆放一萬個心，今次只係會以爸爸嘅身份照顧各位佳麗，而Lisa就話估唔到有機會可以同各位一齊玩，仲話打算同Carina一齊同大家Share佢哋嘅份選經驗呀。
而日前獲廣大網友經投票選出嘅「一見鍾意」佳麗，即係 15號莊子璇 、 16號郭珮文 同埋 17號王敏慈 就有先拔頭籌之利，佢哋仲話對今次出埠拍攝感覺非常興奮，加上 4號王怡然 就話雖然有啲緊張，不過同時亦都非常期待喇。
今次除咗有機會到訪當地，其實亦同時會為佳麗們安排唔同嘅特訓， 5號梁倩淇 就話有少少壓力喇，至於 1號吳詠婷 就話大家只要合作相信一家可以順利通過， 9號潘明璇 就話自己有少少跳舞經驗，相信自己有足夠能力應付表演咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台