16位候選佳麗赴越南拍外景 極短時間準備大型歌舞表演
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無線娛樂新聞台報導：《2023年度香港小姐競選》嘅入圍佳麗聯同謝嘉怡、梁凱晴及黎諾懿，呢日齊集機場出發去越南拍攝外景及特訓，11號周婷因屋企有要事而缺席，16位候選佳麗一早出發，見佢哋狀態唔錯。
16位候選佳麗期待特訓之旅，希望趁住呢個機會多啲時間相處，彼此增添友誼，認識大家真實一面，16位候選佳麗屆時將會唱越南歌同表演一場大型舞蹈，佢哋用咗好短時間去學，候選佳麗們相當勤力喺過去一星期內，由朝早9點練到夜晚。
作為師姐嘅謝嘉怡由媽媽開車送行，佢開心分享行李必帶嘅物品，佳麗們喺下午時間到達酒店，當地陽光明媚迎接佢哋嚟緊一連串嘅行程。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台