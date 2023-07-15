2023香港小姐競選｜峴港景點拍攝驟雨驟晴 佳麗分享拍攝幕後趣事
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無線娛樂新聞台報導：16位應屆港姐參選佳麗繼續喺越南嘅外景拍攝，呢日佢哋就去到峴港附近嘅歷史景點美山勝地取景，雖然天氣非常炎熱，一時又暴曬轉頭又暴雨，不過就似乎無損佢哋希望盡力完成嘅心情喇。
天氣影響拍攝就難免，就連我哋同事嘅訪問都要做足3次先順利完成，而 13號陳曉彤 15莊子璇 同 8號姜依宁 都話要多謝幕後工作人員不顧一切都要幫佢哋保持住靚樣呀。
雖然係一齊參賽嘅對手，不過呢幾日所見，唔少佳麗之間其實都非常老友，閒時仲不時會齊齊自拍，一齊由朝到晚玩埋一齊，背人垂淚之際仲互相鼓勵呀。
成班後生女聚埋一齊，就唔一定係是非鬥爭嘅，好似 2號黃泳嘉 就話其實大家當中有唔少趣事發生喇，而 4號王怡然 仲話一班女仔齊齊Shopping掃零食，點知滿載面歸之際就發現竟然冇人有帶錢， 6號胡睿涵 就話因為敷住Mask，所以就算喺房出入都一樣嚇親酒店職員呀。
網民點睇？
莊子璇, 郭珮文, 王敏慈 are beautiful 😻 gorgeous nice 😊 smiling 😊 pretty 😍 cute 🥰 perfect 🤩 match sweetheart kindness triples votes 🗳️💕😍😻 ❤😊
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台