2023香港小姐競選｜綠意盎然越南稻田取景 黎諾懿記名障礙被讚暖男周到…
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無線娛樂新聞台報導：2023香港小姐競選｜綠意盎然越南稻田取景 黎諾懿記名障礙被讚暖男周到
一班港姐佳麗繼喺古城出盡法寶向各地遊客推廣香港之後，呢日已經轉往其他地點拍攝，仲身穿突顯女性曲線嘅服飾齊齊喺稻田取景。至於嘉實 黎諾懿 謝嘉怡 同 梁凱晴 就一直陪住佢哋拍攝又不時俾唔少貼士，但係諾懿就話要記住咁多靚女嘅名有啲困難喇。
雖然有Lisa同Carina嘅標準發音，不過諾懿就話依然頭暈，好在得到兩位師姐隨時提點，所以先唔會出問題，仲話已經定好目標一定要記熟晒咁話。
雖然諾懿就話連人哋咩名都怕叫錯，不過一班靚女就讚佢係100分暖男喇，好似 15號莊子璇 就爆佢幽默又搞爛Gag、而 3號鄧凱文 就提醒自己要放鬆表演喇，至於 7號毛志琛 就因為過敏而受到諾懿嘅關心喇。
2號黃泳嘉 因為喺社交平台自稱「Single Mum」而引起外界困惑，呢日佢就親自澄清，指只係文化上同翻譯字面上嘅誤解，自己只係習慣好似媽媽一樣照顧身邊人嘅意思呀。
網民點睇？
莊子璇, 郭珮文, 王敏慈 are beautiful 😻 gorgeous nice 😊 smiling 😊 pretty 😍 cute 🥰 perfect 🤩 match sweetheart kindness triples votes 🗳️💕😍😻❤😊
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台