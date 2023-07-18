2023香港小姐競選｜率先睇16佳麗泳裝美態 各騷完美身段會安競艷
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無線娛樂新聞台報導：經過多日身處越南嘅唔同特訓之後，呢日《2023香港小姐競選》嘅唔同佳麗，就首次以泳裝示人一展佢哋嘅曼妙曲線喇。16位佳麗身處會安嘅豪華度假區同附近沙灘拍攝，大騷佢哋嘅美態。
其中 3號鄧凱文 6號胡睿涵 9號潘明璇 16號郭珮文 17號王敏慈 身材就最為突出喇，而各位佳麗亦都趁拍攝空檔自拍留念，主播 王鎮泉 就趁機會了解佢哋面對泳裝重頭環節之前做咗啲咩準備功夫喇。
忍口唔食宵夜同早啲瞓呢啲就碎料啦，而各位佳麗對自己身體最滿意嘅部份都有唔同見解，聽佢哋都仲識講笑，似乎就幾享受呢次越南拍攝之旅喇。
雖然有佳麗話忍住唔食嘢就瞓，不過一樣有佳麗難抵深夜魔鬼，當夜先食漢堡包，認真英勇呀。至於TVB官方Facebook專頁，連日一直舉行「你最Like的心水佳麗」投票活動，首星期結果頭5位分別有：17號王敏慈、16號郭珮文、13號陳曉彤、15號莊子璇仲有12號梁晶晶，目前走勢似乎集中喺大號碼。
網上評論各式其適，不過佳麗們就對負評各有面對嘅方法，仲好識得調整自己嘅心態喎。 至於11號周婷就因為仍要處理私人事務，直到今日仍未歸隊參與競選，大會18號下午就宣佈，接受佢退出嘅決定喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台