2023香港小姐競選｜陳怡名惹負面新聞親自解畫 佳麗助攻代否認外界傳聞…
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無線娛樂新聞台報導：2023香港小姐競選｜陳怡名惹負面新聞親自解畫 佳麗助攻代否認外界傳聞
今屆香港小姐嘅16位佳麗近日正接受各項訓練，為月底舉行嘅競選作唔同準備﹐呢日佢哋就齊齊出席一個美容中心嘅頒獎典禮，不過焦點就集中喺熱門之一；被指恃寵生驕嘅 15號莊子璇 身上喇，傳聞指被其他佳麗冷落嘅佢，亦親自回應呢次負面新聞，指覺得傳聞非常奇怪。
而 14號陳怡名 呢日亦都提到內容全屬謠言，連 9號潘明璇 都話Hilary已經做得唔錯，人哋點講冇辦法控制咁話。
仲有僅僅3星期就係正式比賽嘅日子，咁多位佳麗除咗接受各式訓練之外，亦都努力為自己營造最靚嘅一面，呢日佢哋就各自分享護膚心得同小秘訣喇，無論綠茶、蜂蜜等等都搬晒出嚟呀。
體態亦都同時係佢哋非常注重嘅一個環節，好似 3號鄧凱文 就希望可以操到腹肌見人 仲話非常羨慕 4號王怡然 嘅結實肌肉喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台