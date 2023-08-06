2023香港小姐競選｜莊子璇拔頭籌獲觀眾至Like佳麗 陳怡名親自回應否…
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無線娛樂新聞台報導：2023香港小姐競選｜莊子璇拔頭籌獲觀眾至Like佳麗 陳怡名親自回應否認詐小編型
仲有幾個星期就正式比賽嘅16位應屆香港小姐候選佳麗，呢日獲安排出席商場活動同市民見面，佢哋仲被考畫功，即席喺T恤上面繪畫考急材，又現場向市民拉票，最後有熱門之一 15號莊子璇 獲得「現場觀眾至Like佳麗」，唔知會唔會令佢更有信心呢？
身為大熱嘅佢就話冇諗過自己會獲咁多現場觀眾支持，又話要盡量爭取時間休息同放鬆心情，務求有最佳狀態出戰咁話。至於 16號郭珮文 同樣話要好好休息，唔止皮膚狀態會更好，亦認為會令自己更有精神呀。
呢日成為觀眾票選五強嘅仲有 13號陳曉彤 5號梁倩淇 同 2號黃泳嘉 ，佢哋就對呢日活動仲有入圍五強非常驚喜喇，而回想身處越南嘅時光仲話非常難忘呀。
9號潘明璇 12號梁晶晶 仲有 17號王敏慈 就話正為才藝表演落力練習，仲首先透露對比賽當日嘅表演內容呀。
至於日前疑似不滿港姐社交平台小編短片效果，又被指粗俗回應網友嘅 14號陳怡名，呢日就親自解釋，指自己只係以朋友間嘅語氣回應小編，自己並非發火同嬲呀。而港姐競選統籌經理 何小慧 就話，已經向相關佳麗提出檢討，叫佳麗要小心言行呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台