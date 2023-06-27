2023香港小姐競選 2023香港小姐丨入圍佳麗轉換新形象感滿意 期待迎接各種挑戰

2023香港小姐丨入圍佳麗轉換新形象感滿意 期待迎接各種挑戰

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：新一屆港姐競選其中11位入圍佳麗率先現身髮型屋轉造型，今日再有10位佳麗到髮廊轉換形象，高伊聤（Venus）、梁倩淇（Debbie）、陳曉彤（Cindy）、王怡然（Lynn）、梁晶晶（Nicole）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、鄭思怡（Cherry）、賀怡雯（Lea）及姜依寧（Jenny）對新造型好滿意。

一眾入圍佳麗嘅競選之路正式啟程，佢哋期待迎接各種挑戰，Cindy好開心有機會上唔同嘅課堂，見到好多藝人有好多唔同體驗，Eris期待學習化妝知識；港姐除咗要美貌與智慧並重，才藝亦係重要一環，被問嚟緊表演環節有咩準備，Venus準備結他表演，Jessica坦言冇音樂天份，只好屆時將表演魔術，而Jenny就表演跳舞！

網民點睇？

1:40 希望三甲係喱三位

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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