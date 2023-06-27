2023香港小姐丨入圍佳麗轉換新形象感滿意 期待迎接各種挑戰

無線娛樂新聞台報導：新一屆港姐競選其中11位入圍佳麗率先現身髮型屋轉造型，今日再有10位佳麗到髮廊轉換形象，高伊聤（Venus）、梁倩淇（Debbie）、陳曉彤（Cindy）、王怡然（Lynn）、梁晶晶（Nicole）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、鄭思怡（Cherry）、賀怡雯（Lea）及姜依寧（Jenny）對新造型好滿意。