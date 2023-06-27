2023香港小姐丨入圍佳麗轉換新形象感滿意 期待迎接各種挑戰
一眾入圍佳麗嘅競選之路正式啟程，佢哋期待迎接各種挑戰，Cindy好開心有機會上唔同嘅課堂，見到好多藝人有好多唔同體驗，Eris期待學習化妝知識；港姐除咗要美貌與智慧並重，才藝亦係重要一環，被問嚟緊表演環節有咩準備，Venus準備結他表演，Jessica坦言冇音樂天份，只好屆時將表演魔術，而Jenny就表演跳舞！
網民點睇？
1:40 希望三甲係喱三位
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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