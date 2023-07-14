全程直擊丨 黎諾懿夥拍全女班拍攝 王鎮泉要求佳麗晒Catwalk爆笑收場…
《2023香港小姐競選》於7月13號前往越南拍外景 「靚（音：淨）麗．無限生成」 ，16位佳麗非常期待呢趟旅程，可以體驗當地風土人情，噚日嘉賓主持黎諾懿、謝嘉怡及梁凱晴帶領下出發，而11號周婷（Jennifer）則因事缺席外景拍攝。是次拍攝，由TVB娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，泉叔亦有問吓佢哋嘅心情。
黎諾懿剛喺馬來西亞拍完旅遊節目，今次兼任越南旅遊文化大使，將全程陪伴佳麗完成越南之行，黎諾懿夥拍全女班拍攝，笑言要向老婆跪玻璃碎，今次係《香港小姐競選》喺疫情之後相隔三年再次出埠拍攝外景。
16位佳麗抵達越南後即馬不停蹄，走訪越南著名景點拍MV、影靚相及進行大會委派嘅各項任務，每晚接受連串專業訓練，當中包括學習越南話及Catwalk訓練，佳麗們行Catwalk進步明顯，跟大家分享其練習成果，結果引發連場笑場。
《2023香港小姐競選》16位佳麗，1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）。
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