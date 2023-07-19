2023香港小姐丨眾佳麗體驗傳統竹籃船 於蜆港著名粉色教堂前起舞
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無線娛樂新聞台報導：一眾《2023香港小姐》繼續喺越南拍攝外景，呢日佢哋分別去到河邊體驗竹籃船同去到教堂前拍攝跳舞MV。佳麗們以兩人為一組，坐喺船上一邊撐船一邊欣賞椰林景色，相當愜意。
15號莊子璇Hilary同3號鄧凱文Eris呢一組就話佢哋係比較多別講，由第一日開始已經傾唔停，Eris仲話佢哋喺船上講到落船，到時真係辛苦剪接師呀。16號郭珮文同9號潘明璇呢一組都話喺船上講咗好多嘢，但因為拍攝途中先發現攝影器材冇咗嚿電，所以好多嘢都冇錄到呀！
為咗keep住以最佳體態示人，港姐們都努力忍口，但係5號梁倩淇同13號陳曉彤呢組就話嚟到越南有太多美食誘惑，所以佢哋都忍唔住破戒，令體重稍為增加咗啲啲，所以嚟緊都要遠離啲魔鬼朋友。而4號王怡然同10號陳霈錤呢一組就正正係陳曉彤口中嘅魔鬼朋友，因為佢哋帶咗唔少零食去當地開心share畀大家呀！
除咗撐船外，佢哋仲去到蜆港著名嘅歌德式粉色教堂前拍攝歌舞MV，7號毛志琛、1號吳詠婷同9號潘明璇都自嘲對跳舞零天份。而6號胡睿涵、8號姜依宁同17號王敏慈就被封為佢哋當中嘅舞蹈擔當，12號梁晶晶同14號陳怡名仲話佢三個直頭可以做跳舞導師呀！
網民點睇？
D胸好兇
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台