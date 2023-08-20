2023香港小姐競選｜最佳狀態拍攝晚裝宣傳照 佳麗為周日決賽各顯神通…
8月27號就係今屆港姐嘅決賽之夜，16位佳麗近日一直忙住為當晚備戰，而呢日佢哋就換上為佢哋度身定造嘅晚裝拍攝官方宣傳照，突顯佢哋氣質之餘亦都一展佢哋嘅體態曲線，而佢哋為呢日拍攝原來都做足準備，仲有唔少小貼士喎。
13號陳曉彤 就話師姐教落飲薏米水有助去水腫，自己近期仲食唔少沙律Keep Fit呀。不過 16號郭珮文 就指自己係減磅方面成績略嫌慢咗啲，所以就會更加減少食量咁話。至於 9號潘明璇 近期就要戒絕最愛甜品，仲會靠按摩放鬆喎。
10號陳霈錤 就靠慢跑出身汗保持運動量，而 15號莊子璇 被外界視為熱門之一，仲以輕斷食方式希望可以保持更完美體態喇。14號陳怡名 就話自己收唔到唔少網上負評，不過自己就會選擇做好自己唔會在意喇。
面對決賽來臨，部份佳麗就指信心大為增強，好似 4號王怡然 就話面對鏡頭已經冇咁尷尬，而 17號王敏慈 亦都話擺Pose更加自然，見到鏡頭亦冇先前咁緊張，仲識得自得其樂呀。 1號吳詠婷 就因為身形大有改善， 8號姜依宁 就話對鏡頭拍攝已經唔會驚喇。
7號毛志琛 就對自己笑容非常滿意， 6號胡睿涵 就認為自己瞓得精神飽滿所以宣傳照一定會非常滿意咁話。 3號鄧凱文 就反其道面行，認為食返多少少嘢先會開心喎。
網民點睇？
選雞咩。胸大過頭
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