2023TVB年中節目巡禮 年中節目巡禮｜下半年劇集綜藝輪流推出 逾百藝員預告精彩內容

年中節目巡禮｜下半年劇集綜藝輪流推出 逾百藝員預告精彩內容

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：《2023TVB年中節目巡禮》呢日公佈往後即將推出嘅各式精彩劇集同節目，多位藝員同事現身宣傳，即將就會播出嘅多套劇集《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《旁觀者》仲有《 新聞女王》，唔同題材都統統有齊。

而代表《破毒強人》現身嘅 陳豪 胡定欣 蕭正楠 同 張曦雯 呢日就率先透露少少劇中關係，定欣仲話自己角色非常貪錢，而陳豪就係一個病重毒梟，仲害到阿蕭非常慘，連Kelly呢個靚女友都唔記得埋呀。

至於《異空感應》嘅代表 陳家樂 同 陳曉華 就話拍攝時有唔少驚險場面，仲要冬天長期浸喺河中拍攝，令佢哋非常難忘呀。

除咗劇集之外，唔少綜藝節目亦會陸續同大家見面，好似 張振朗 同早前宣佈將為人父嘅 袁偉豪 就即將出發拍攝《歐洲鐵騎遊》，仲話非常期待又興奮今次旅程呀。阿Ben同Bowie仲為咗未來嘅父親節實習，日前就煮大餐支撐枱腳喇。

而 周嘉洛 王灝兒 朱敏瀚 幾位《痞子》老友，就會齊齊去旅行遊玩清邁，佢哋仲爆隨時好似拍攝時一樣日日鬧交，仲話連粗口都會照講唔避忌呀。

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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