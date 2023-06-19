年中節目巡禮｜下半年劇集綜藝輪流推出 逾百藝員預告精彩內容
而代表《破毒強人》現身嘅 陳豪 胡定欣 蕭正楠 同 張曦雯 呢日就率先透露少少劇中關係，定欣仲話自己角色非常貪錢，而陳豪就係一個病重毒梟，仲害到阿蕭非常慘，連Kelly呢個靚女友都唔記得埋呀。
至於《異空感應》嘅代表 陳家樂 同 陳曉華 就話拍攝時有唔少驚險場面，仲要冬天長期浸喺河中拍攝，令佢哋非常難忘呀。
除咗劇集之外，唔少綜藝節目亦會陸續同大家見面，好似 張振朗 同早前宣佈將為人父嘅 袁偉豪 就即將出發拍攝《歐洲鐵騎遊》，仲話非常期待又興奮今次旅程呀。阿Ben同Bowie仲為咗未來嘅父親節實習，日前就煮大餐支撐枱腳喇。
而 周嘉洛 王灝兒 朱敏瀚 幾位《痞子》老友，就會齊齊去旅行遊玩清邁，佢哋仲爆隨時好似拍攝時一樣日日鬧交，仲話連粗口都會照講唔避忌呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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