年中節目巡禮｜下半年劇集綜藝輪流推出 逾百藝員預告精彩內容

無線娛樂新聞台報導：《2023TVB年中節目巡禮》呢日公佈往後即將推出嘅各式精彩劇集同節目，多位藝員同事現身宣傳，即將就會播出嘅多套劇集《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《旁觀者》仲有《 新聞女王》，唔同題材都統統有齊。