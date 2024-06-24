2024巴黎奧運倒數一個月！無綫電視全面轉播一文看清所有賽程時間

開幕與閉幕典禮時間

隨著2024巴黎奧運會的開幕日益臨近，全球體育迷的目光將集中於這場每四年一度的國際體育盛事。無綫電視將為觀眾帶來這次奧運的全面轉播，讓市民可以在免費電視平台上欣賞到各項精彩賽事，並為國家隊及港隊加油。為了確保大家不錯過任何精彩瞬間，以下是詳細的賽程及時間表。

2024巴黎奧運將於2024年7月26日晚上19:30在巴黎開幕，香港時間為7月27日凌晨1:30。閉幕式則安排在8月11日晚上21:00，香港時間為8月12日凌晨3:00。

球類運動賽程

– 五人制籃球：7月27日至8月11日，男子金牌賽於8月10日晚上21:00，女子金牌賽於8月11日下午15:30。- 三人制籃球：7月30日至8月5日，男子金牌賽於8月5日晚上22:35，女子金牌賽於同日晚上22:05。- 足球、曲棍球、七人制橄欖球、手球、羽毛球、乒乓球、網球、排球、沙灘排球、高爾夫球等賽事時間表亦已確定。

水上及經典運動賽程

– 跳水、花式游泳、馬拉松游泳、游泳、水球賽程從7月27日開始至8月11日結束。- 田徑、鐵人三項、現代五項、馬術、體操、韻律體操、彈翻床體操、舉重、射箭、射擊等經典運動賽程亦同期進行。

技擊及單車運動賽程

– 拳擊、摔跤、劍擊、柔道、跆拳道等技擊運動，以及公路單車、山地單車、場地自由車賽、自由式小輪車等單車運動賽程詳情。

船類運動及新增比賽項目

– 輕艇激流、輕艇競速、划船、帆船等船類運動賽程。- 霹靂舞、滑板、攀岩、衝浪等2024巴黎奧運新增的比賽項目賽程。這次巴黎奧運無疑將成為一場全球矚目的體育盛宴，無綫電視的全面轉播將確保每一位香港觀眾都能感受到賽事的激情與魅力。