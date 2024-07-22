TVB全力備戰2024巴黎奧運！鍾志光領軍40位專家評述員全面解析比賽

專家團隊陣容強大

隨著2024年巴黎奧運的腳步逐漸臨近，TVB已經準備好以最專業的角度為觀眾帶來一場視覺盛宴。今年的奧運轉播將由資深主持人鍾志光帶領，並有超過40位來自不同運動領域的專家評述員加入，他們將對所有比賽項目進行深入剖析。這些專家包括來自中國香港的前後港隊代表，如劍擊隊教練朱詠康、籃球隊前代表梁國成等，他們將與其他現役及前港隊運動員一起，為大家提供專業的比賽評述。

這次奧運節目的專家評述團名單相當強大，包括了多位知名的運動員和教練。其中，劍擊隊教練朱詠康曾是香港男子花劍團體的運動員，而梁國成則是前香港男子籃球代表隊成員。此外，還有現役香港女子柔道運動員徐淑琪、前港隊帆船運動員謝劭傑、前港隊跆拳道運動員關煒霖等。這些專家的加入，無疑將為觀眾帶來更多層次的比賽解析。

全方位覆蓋各項比賽

TVB此次奧運轉播不僅有強大的專家團隊，還將覆蓋所有比賽項目，確保無論是哪一項運動，觀眾都能得到最專業的解說和分析。從劍擊、籃球到柔道等，每一項運動都將有專門的評述員進行深入剖析，讓觀眾能夠更好地理解比賽的每一個細節。