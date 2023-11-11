26強 安雅希唱李蕙敏金曲出戰見本尊勁緊張 麥素華以狂野造型唱《烈燄紅唇》...

安雅希唱李蕙敏金曲出戰見本尊勁緊張 麥素華以狂野造型唱《烈燄紅唇》…

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞
廣告

無線娛樂新聞台報導：安雅希唱李蕙敏金曲出戰見本尊勁緊張 麥素華以狂野造型唱《烈燄紅唇》

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（12號）晚播出呢集第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》爭入24強，上集13名選手獻唱完畢， 今集輪到餘下13名選手進行比賽，評審團有李蕙敏暫替陳慧嫻出任評審。

唱功了得嘅安雅希揀咗李蕙敏金曲出戰，佢揀歌前並唔知本尊任評審，當到場見到原唱李蕙敏喺度，安雅希坦言大亂陣腳，頓時覺得好緊張，呢集一眾女將均有超水準發揮，包括《千個太陽》陳麗媚、《捨不得你》陳蒨葶等，麥素華以狂野造型演繹《烈燄紅唇》。

陳燕娜唱《小玩意》高音有啲吃力，原來佢賽前病倒，陳燕娜感謝安雅希照顧，今次黃劍文按喜好選歌《給自己的情書》，難度超出預期臨急「搶救」，練咗成個星期都覺得自己唱得唔夠好。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 