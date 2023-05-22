2R相隔12年再合體見傳媒 Rosanne透露將為廣告獻聲

無線娛樂新聞台報導：前女子組合2R，喺2011年淡出娛樂圈後，Rosanne黃婉君同Race黃婉佩都專注相夫教子，呢日佢兩姐妹再次合體見傳媒，雖然兩姐妹已經踏入4字頭，但係就好似凍齡一樣，講返當年出道嘅日子，佢哋都話好懷念呀，仲話以前因為日日都有活動，所以每日都會見到唔同嘅記者朋友。