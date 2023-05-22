2R相隔12年再合體見傳媒 Rosanne透露將為廣告獻聲
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無線娛樂新聞台報導：前女子組合2R，喺2011年淡出娛樂圈後，Rosanne黃婉君同Race黃婉佩都專注相夫教子，呢日佢兩姐妹再次合體見傳媒，雖然兩姐妹已經踏入4字頭，但係就好似凍齡一樣，講返當年出道嘅日子，佢哋都話好懷念呀，仲話以前因為日日都有活動，所以每日都會見到唔同嘅記者朋友。
早前轉戰商界創辦網上房地產平台嘅Race，講到而家女強人嘅生活，佢就話壓力唔比當年喺娛樂圈時細，所以呢幾日嚟香港見返啲老友，簡直係放鬆身心嘅減壓之旅呀。同樣事業有成嘅Rosanne，就透露嚟緊會幫一個韓國品牌拍攝廣告，佢又話會幫呢個廣告製作埋歌曲，仲會由自己親自主唱㗎，真係令人相當期待！
而家同外藉牙醫定居香港嘅Rosanne，話一有時間記會返新加坡探媽咪，Race就呷醋咁話而家媽媽最錫最掛住嘅已經唔係佢哋兩個，而家孫仔孫女呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台