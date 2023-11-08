尹光紅館騷獲家人驚喜現身撐場 笑稱孫女識唱飲歌《荷里活》
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無線娛樂新聞台報導：AGA（江海迦）、尹光、何雁詩、伍仲衡、龍婷、冼靖峰（Archie）、康子妮、陳奐仁、林德信、黃建東同可嵐等一眾音樂人出席一個音樂頒獎禮兼晚宴，有份入圍嘅尹光前嚟支持，順便見吓行內朋友。
尹光紅館騷日前圓滿落幕，阿仔同孫女現身撐場，尹光事前唔知阿仔佢哋返港感到好驚喜，雖然尹光完騷有啲攰，不過佢盡量抽時間同屋企人去玩，仲帶佢哋周圍去食嘢，尹光笑稱原來孫女識唱《荷里活》，不過孫女當日怕人多冇唱到，而同場嘅冼靖峰最近參加《亞洲超星團》做練習生接受歌藝訓練，佢被隊友勤奮而感染。
此外，作為音樂創作人嘅陳奐仁面對作品被彈回頭，佢堅持唔修改作品，因為受眾聽歌品味同喜好會改變，同樣係唱作人嘅AGA，今年喺音樂路上嘗試唔同曲風，佢非常滿意自家創作。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台