尹光紅館騷獲家人驚喜現身撐場 笑稱孫女識唱飲歌《荷里活》

無線娛樂新聞台報導：AGA（江海迦）、尹光、何雁詩、伍仲衡、龍婷、冼靖峰（Archie）、康子妮、陳奐仁、林德信、黃建東同可嵐等一眾音樂人出席一個音樂頒獎禮兼晚宴，有份入圍嘅尹光前嚟支持，順便見吓行內朋友。