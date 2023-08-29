AGA紅館騷完滿落幕 未婚夫的士邦高調支持
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無線娛樂新聞台報導：AGA經過多次改期嘅一連兩場紅館演唱會，呢日順利落幕，唔少圈中人好似 Gin Lee 蘇志威捧場欣賞之外，呢場佢又邀請咗 側田 擔任嘉賓齊齊合唱，原來佢哋早已經相識，仲特別由泰國返港呀。
至於頭場已經現身撐未婚妻嘅 鄭子邦 呢晚繼續現身亦大方合照，仲公開婚禮可能要等目前工作先忙完再好好籌備喇。AGA又話暫時未有生小朋友打算，仲話完成香港表演之後會安排巡迴同新歌先呀。
今次演唱先後取消兩次，加上舞台新定立安全限制，所以今次演唱會真係困難重重，加上媽媽同婆婆都分別入院，就令自己心理上更為有負擔，好在最後都成功演出咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台