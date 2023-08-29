AGA紅館騷完滿落幕 未婚夫的士邦高調支持

無線娛樂新聞台報導：AGA經過多次改期嘅一連兩場紅館演唱會，呢日順利落幕，唔少圈中人好似 Gin Lee 蘇志威捧場欣賞之外，呢場佢又邀請咗 側田 擔任嘉賓齊齊合唱，原來佢哋早已經相識，仲特別由泰國返港呀。