AGA新歌講釋懷放下 機場見離別頓領悟歌詞

無線娛樂新聞台報導：AGA江海迦早前去到日本為新歌拍攝MV，佢透露新歌係教大家學識去釋懷、放下，即使嗰段回憶、物品曾經係好重要。AGA又話自己收到份歌詞嘅當下，因為當時自己正身處機場，見到好多人離別，所以好貼合歌詞呀。