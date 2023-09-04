韓歌后AILEE開騷展鐵肺功架 惜行程緊密未嘆香港美食

無線娛樂新聞台報導：有韓國鐵肺歌后稱嘅 AILEE 出道11年首嚟香港開騷，呢日佢同一班Dancers戴歌載舞為歌迷表演，仲大唱多支首本名曲。對上一次來港已經係4年前，呢日佢就話首次來港開騷感覺非常興奮，仲因為有機會可以同歌迷見面覺得非常開心又幸福呀。