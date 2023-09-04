韓歌后AILEE開騷展鐵肺功架 惜行程緊密未嘆香港美食
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無線娛樂新聞台報導：有韓國鐵肺歌后稱嘅 AILEE 出道11年首嚟香港開騷，呢日佢同一班Dancers戴歌載舞為歌迷表演，仲大唱多支首本名曲。對上一次來港已經係4年前，呢日佢就話首次來港開騷感覺非常興奮，仲因為有機會可以同歌迷見面覺得非常開心又幸福呀。
AILEE呢晚既清唱大騷唱功，又同現場歌迷大合唱，完場後更接受本地傳媒訪問，更提到出道路上年來，對自己每首作品都非常喜歡，不過對成名曲《Heaven》同電視劇《鬼怪》嘅主題曲《I Will Go To You Like The First Snow》最感恩，因為兩首歌曲都令自己更為人熟悉同收穫大家對佢嘅愛咁話呀。
佢又話可惜今次來港之旅時間唔夠充裕，希望下次有機會可以飽嘗唔同美食，佢仲話好快就會推出新歌，仲同事業中嘅孤獨同懼怕有關咁追話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台