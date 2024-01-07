趙慧珊個人畫展獲好友撐場 自爆聽鬼故激發創作靈感

無線娛樂新聞台報導：前女子組合Super Girls成員 趙慧珊 ，除咗能歌善舞對藝術都好有天份，近日佢舉行第三次個人畫展，作品內容同動物有關。Aka話希望可以透過畫作，呼籲大家關注動物保育問題，而為咗今次畫展，Aka可以話係全心投入：「我自己係瞓晒身落去，嗰啲暗瘡標到成面都係，然後又好多個通宵，所以呢個畫展係令到我滿足感好大，同時間我都要保養下，我覺得自己已經老咗喇！」