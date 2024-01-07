趙慧珊個人畫展獲好友撐場 自爆聽鬼故激發創作靈感
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無線娛樂新聞台報導：前女子組合Super Girls成員 趙慧珊 ，除咗能歌善舞對藝術都好有天份，近日佢舉行第三次個人畫展，作品內容同動物有關。Aka話希望可以透過畫作，呼籲大家關注動物保育問題，而為咗今次畫展，Aka可以話係全心投入：「我自己係瞓晒身落去，嗰啲暗瘡標到成面都係，然後又好多個通宵，所以呢個畫展係令到我滿足感好大，同時間我都要保養下，我覺得自己已經老咗喇！」
Aka話好感激屋企人全力支持，妹妹仲專登由澳洲飛返香港支持今次畫展，佢話自己喺屋企作畫經常會佔用好大空間，仲要搞到間屋好亂，同埋自己鍾意聽住鬼故畫畫，所以經常騷擾到屋企人，但佢地都毫無怨言。
呢日仲有好多朋友撐Aka場，包括林奕匡李靄璣夫婦、伍允龍、趙頌茹等，阿Phil兩公婆一路見證住Aka係畫畫上嘅努力同進步，而本身都係讀藝術嘅Philip同Aka就有好多共同話題，佢仲搞笑話每年買聖誕禮物送Aka，只要買畫筆就一定唔會錯喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台