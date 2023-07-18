Alan Walker再來港開騷 樂宜DJ Soda性感任嘉賓
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無線娛樂新聞台報導：全球知名嘅DJ Alan Walker 相隔僅半年再次訪港開騷，呢日更加吸引唔少圈中人好似 謝東閔 林智樂 同 林沚羿 等捧場，而 樂宜 同韓國性感代表 DJ Soda 亦應邀擔任表演嘉賓，超性感嘅樂宜仲High爆，更加話冇諗過會收到合作邀請，開騷前仲緊張到瞓唔著呀。
至於DJ Soda一現身就以國語同大家打招呼，仲話現場觀眾氣氛一流，自己亦對呢令表演都非常開心，仲話會考慮來港舉行個人表演呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台