Alan Walker再來港開騷 樂宜DJ Soda性感任嘉賓

無線娛樂新聞台報導：全球知名嘅DJ Alan Walker 相隔僅半年再次訪港開騷，呢日更加吸引唔少圈中人好似 謝東閔 林智樂 同 林沚羿 等捧場，而 樂宜 同韓國性感代表 DJ Soda 亦應邀擔任表演嘉賓，超性感嘅樂宜仲High爆，更加話冇諗過會收到合作邀請，開騷前仲緊張到瞓唔著呀。