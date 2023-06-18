Angelababy露背現身名表活動 黃景瑜多部新作排隊推出

無線娛樂新聞台報導：近年主力喺內地發展嘅 Angelababy 呢日同男星 黃景瑜 一齊現身一個名表活動，以一襲大露背長裙現身嘅Baby，雖然未有回應啱啱煞科嘅新劇當中，拍檔 宋威龍 同 陳阡鈺 嘅戀情屬真屬假，不過Baby就指新劇大概年底先會推出，身為女主角嘅佢仲話自己抄演一個商業奇才呀。