P牌仔ANSONBEAN拍戲挑戰飛車戲 林宣妤去年拍完李心潔監製電…
ANSONBEAN 陳毅燊呢日出席藝術展覽活動，同場仲有黃妍、顧定軒、袁澧林、林奕匡同老婆太太李靄璣、前華姐亞軍林宣妤等。
最近拍緊電影嘅ANSONBEAN，透露戲中有飛車場面，令身為P牌仔嘅佢好興奮呀。除咗拍戲外，ANSONBEAN話自己冇忘記音樂工作，而家自己都有寫下歌，希望下首作品可以参予多啲呀。
同場嘅林宣妤，就透露舊年返咗去馬來西亞拍攝由李心潔擔任監製嘅電影，而今年就會返返緊香港拍戲喇。
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