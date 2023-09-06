ANSONBEAN新歌迷戀女同事 MV狂偷師盼他日親自上陣執導

ANSONBEAN新歌迷戀女同事 MV狂偷師盼他日親自上陣執導

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：每次為新歌拍攝MV都以唔同形象示人嘅 ANSONBEAN ，今次新情歌就以故事形式表現自己迷戀一個女仔嘅故事喇。雖然係故事形式，不過依然少不免有唔少跳舞場面，佢仲趁呢日拍攝花絮不斷畫公仔，仲越畫越多變成一個故事呀。

原來佢除咗畫公仔有故事性，更一直希望可以親自執導拍攝自己嘅MV，呢日佢就一直偷師研究幕後每樣細節，無請係打燈掌鏡甚至係拍攝預算，都樣樣留意，希望可以更了解製作他日親自上陣呀。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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