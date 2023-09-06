ANSONBEAN新歌迷戀女同事 MV狂偷師盼他日親自上陣執導

無線娛樂新聞台報導：每次為新歌拍攝MV都以唔同形象示人嘅 ANSONBEAN ，今次新情歌就以故事形式表現自己迷戀一個女仔嘅故事喇。雖然係故事形式，不過依然少不免有唔少跳舞場面，佢仲趁呢日拍攝花絮不斷畫公仔，仲越畫越多變成一個故事呀。