Apink時隔4年香港開騷 唱足3個鐘哽咽謝港迷

無線娛樂新聞台報導：韓團Apink成員事隔4年之後再次來港開騷，佢哋周末就現身九龍灣同歌迷見面，以多首勁歌熱舞再次表演，除咗上月已經單獨來港表演過嘅恩地之外，其餘幾位成員對再次來港都非常興奮，仲非常熱情咁同大家打招呼。