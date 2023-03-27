Apink時隔4年香港開騷 唱足3個鐘哽咽謝港迷
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無線娛樂新聞台報導：韓團Apink成員事隔4年之後再次來港開騷，佢哋周末就現身九龍灣同歌迷見面，以多首勁歌熱舞再次表演，除咗上月已經單獨來港表演過嘅恩地之外，其餘幾位成員對再次來港都非常興奮，仲非常熱情咁同大家打招呼。
呢晚佢哋又喺現場播放佢哋丁埗後拍攝嘅短片，久未來港嘅佢哋仲猛嘆唔同美食。呢日嘅表演前後足足表演咗成3個鐘頭，車珠同夏榮見到香港歌迷嘅支持仲分別哽咽呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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