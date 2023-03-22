ArtBasel｜藝人紅星爭相到訪參觀 張曦雯求偶遇蜷川實花

無線娛樂新聞台報導：每年都吸引唔少人慕名參觀嘅年度大形藝術展近日開幕，唔少名人紅星都已經搶先到場參觀，好似 梁朝偉 佘詩曼 余文樂 鍾鎮濤 等就一早喺社交平台出Post分享展覽所見所聞喇，而屢傳將結婚嘅 吳千語 忙住舞台劇演出嘅 林海峰 仲有富商劉續雄嘅太太 甘比 亦都帶囡囡一齊到場，仲有機會同日本設計大師村上隆合照呀。