ATEEZ新專輯Showcase型爆現身 豪言年底踏上格林美紅地毯

無線娛樂新聞台報導：韓國八人男團 ATEEZ 近日推出第9張迷你專輯，呢日嘅Showcase就齊齊以軍裝風格打扮現身，獻唱專輯中嘅全新歌曲喇。而新歌嘅MV亦都非常有型，不過佢哋呢日分享時，就提到拍攝時嘅幕後趣事，呂尚仲要腳撐撐咁扮有型揸電單車呀。