27歲前AV女優相澤南鍾情黑色喱士內衣 掃街大讚香港地道小食好正

無線娛樂新聞台報導：日本前人氣AV女優相澤南引退後首次主演電視劇《東京愛情動作故事》即將喺myTV SUPER播映，呢日旋風來港宣傳新劇，同場仲有男主角陳啟榮、精通日文嘅翟威廉做主持，相澤南非常寵粉，與fans自拍及簽名來者不拒。