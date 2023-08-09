27歲前AV女優相澤南鍾情黑色喱士內衣 掃街大讚香港地道小食好正
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無線娛樂新聞台報導：日本前人氣AV女優相澤南引退後首次主演電視劇《東京愛情動作故事》即將喺myTV SUPER播映，呢日旋風來港宣傳新劇，同場仲有男主角陳啟榮、精通日文嘅翟威廉做主持，相澤南非常寵粉，與fans自拍及簽名來者不拒。
27歲相澤南喺香港出世，之後跟家人回日本生活，今次重遊出生地，佢最想食北京烤鴨，而男主角陳啟榮最想食街頭小吃同燒鵝髀等，而陳啟榮有機會同女神合作，覺得最難係雙語演陳戲。
負責唱劇集主題曲嘅戴祖儀，亦有出席活動，佢即場獻唱歌曲《女子本色》，戴祖儀原來剛喺日本拍完MV返港，活動結束後，陳啟榮帶相澤南去旺角掃街打卡，相澤南大讚地道小食好正，之後佢再去女人街睇性感內衣，對黑色喱士內衣款式特別鍾情。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台