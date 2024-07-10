BBC

《森林女王》翡翠台盛大首播！馬國明高海寧聯手《新聞女王》演員跨界配音非洲野生動物大銀幕上生存戰

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

由BBC製作的粵語配音版野生動物紀錄片《森林女王》將於7月15日晚上九時三十分在翡翠台首播。這部紀錄片是由熱門電視劇《新聞女王》的演員們進行配音，將職場生存戰的概念帶入野生動物的世界，為觀眾帶來一場視聽盛宴。「我們將角色的性格與野生動物的特質進行了完美的匹配，希望能夠為觀眾呈現一個既真實又富有戲劇張力的動物王國。」馬國明等眾多演員動情聲演，為紀錄片增添了更多看點。

《森林女王》劇情與配音陣容介紹

《森林女王》採用獨特的敘事手法，通過戲劇化的故事情節和對動物角色的人性化塑造，展現了非洲塞倫蓋蒂大草原上野生動物的生存鬥爭。這部紀錄片巧妙地構建了動物之間錯綜複雜的關係網，讓觀眾仿佛置身於一個充滿魅力、緊張刺激而又妙趣橫生的動物王國。「透過《新聞女王》演員們的傾情演繹，我們為《森林女王》帶來了全新的生命。」配音陣容包括：- 馬國明聲演唯利是圖的獅子王- 高海寧聲演攻於心計的獵豹- 王敏奕聲演果斷獨行的非洲母獅- 何依婷聲演沉鬱陰暗的鬣狗- 鄧智堅聲演陰險狡猾的獵狗- 龔慈恩聲演德高望重的大象女族長- 郭柏妍飾演沉穩冷靜的斑馬- 陳曉華配音雌性獵豹- 何廣沛配音非洲少年象

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 