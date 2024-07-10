《森林女王》翡翠台盛大首播！馬國明高海寧聯手《新聞女王》演員跨界配音非洲野生動物大銀幕上生存戰

《森林女王》劇情與配音陣容介紹

《森林女王》採用獨特的敘事手法，通過戲劇化的故事情節和對動物角色的人性化塑造，展現了非洲塞倫蓋蒂大草原上野生動物的生存鬥爭。這部紀錄片巧妙地構建了動物之間錯綜複雜的關係網，讓觀眾仿佛置身於一個充滿魅力、緊張刺激而又妙趣橫生的動物王國。「透過《新聞女王》演員們的傾情演繹，我們為《森林女王》帶來了全新的生命。」配音陣容包括：- 馬國明聲演唯利是圖的獅子王- 高海寧聲演攻於心計的獵豹- 王敏奕聲演果斷獨行的非洲母獅- 何依婷聲演沉鬱陰暗的鬣狗- 鄧智堅聲演陰險狡猾的獵狗- 龔慈恩聲演德高望重的大象女族長- 郭柏妍飾演沉穩冷靜的斑馬- 陳曉華配音雌性獵豹- 何廣沛配音非洲少年象