泰國人氣CP BKPP舉行見面會 向台下fans甜蜜示愛
BKPP出場唱劇集主題曲為見面會拉開序幕，BKPP以廣東話打招呼，fans冧爆尖叫，二人與在場fans大玩遊戲，更向台下fans甜蜜示愛。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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