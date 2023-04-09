Tay首來港辦粉絲見面會數百位支持 預告5月與New拍新劇再演CP
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無線娛樂新聞台報導：BL泰劇《Dark Blue Kiss》人氣男主角Tay同New，呢日首次來港舉行粉絲見面會，吸引數百位fans到場支持，二人一向老友鬼鬼，不時喺台上搞笑互動，佢哋更準備咗合唱歌冧fans。
New喜歡食甜品，今次來港即把握機會品嚐美食，New讚雙皮奶及格仔餅非常好食，Tay則去咗淺水灣祈福，短短行程足以令二人感受到香港fans嘅熱情，感謝fans一直以來嘅愛戴，當佢哋見到fans拍嘅短片覺得好感動；Tay預告5月將與New開拍新劇再次演CP，更自爆最期待與邊位港星合作！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台