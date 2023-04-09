Tay首來港辦粉絲見面會數百位支持　預告5月與New拍新劇再演CP

無線娛樂新聞台報導：BL泰劇《Dark Blue Kiss》人氣男主角Tay同New，呢日首次來港舉行粉絲見面會，吸引數百位fans到場支持，二人一向老友鬼鬼，不時喺台上搞笑互動，佢哋更準備咗合唱歌冧fans。