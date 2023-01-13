BLACKPINK來港開騷丨梁詠琪帶囡囡朝聖 趙紫諾盼偷師學表情管…
韓國人氣女團BLACKPINK於亞博一連3日嘅演唱會喺13號晚開鑼，BLACKPINK 四位成員相繼抵港，雖然帶大批fans喺機場守候，但因為BLACKPINK行秘密通道離開機場，所以fans只可撲個空。
而喺演唱會場外，亦帶唔少fans一早到場排隊買紀念品，當中梁詠琪更加係同囡囡Sofia一同喺朝聖，而《聲夢》2嘅畢業生趙紫諾Sabrina原來都係blink，呢晚佢亦都一早到場睇偶像演出，仲話想喺佢哋身斌偷師學表情管理呀。
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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