BLACKPINK香港演唱會｜鍾鎮濤帶隊全家出動坐前排 Jennie生…
韓國熱爆全球嘅女團BLACKPINK來港舉行一連3場演唱會，除咗全場掀起撲飛潮之外，唔少藝人都一樣出盡法寶搵飛入場觀摩，而第2場就見到B哥哥鍾鎮濤帶埋一屋女士一齊現身，仲話係投屋企嘅幾位千金所好買飛欣賞呀。
身處外國讀書嘅鍾懿未入場已經一對笑眼，就知佢心情有幾興奮喇，而B哥哥佢哋嘅門票仲係絕佳位置，喺場內亦拍低咗影片喺社交平台Share，真係令唔少歌迷羨慕妒忌恨呀。
被稱為人間香奈兒嘅成員Jennie喺1月16號就會度過27歲生日，相信歌迷喺15號尾場一定會送上生日祝福，而有歌迷就藉我哋嘅鏡頭，向Jennie送上生日祝福喇。
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（加場門票1月12日優先訂票）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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