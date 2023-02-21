鈴木亮平挑戰BL電影 與宮澤冰魚有大尺度演出
呢日兩位主角與電影團隊去戲院造勢宣傳，鈴木亮平與宮澤冰魚好緊張觀眾對佢哋演出嘅評價，鈴木亮平笑言前一日有去戲院睇呢齣電影，當時身旁一位男觀眾嘅手機震動聲好吵耳，平時自己會好唔耐煩，不過當刻佢反而感覺對方喺好忙嘅情況下入場支持。
宮澤冰魚則查看電影購票網留意各個戲院上映時間及入座率，發現好幾個戲院都滿座，各處有好多觀眾入場睇，電影《愛是自私》喺日本票房不錯，鈴木亮平同宮澤冰魚更憑此戲拎到亞洲電影大獎入場券，分別入圍最佳男主角同男配角獎，佢哋會否成為贏家，3月12號便知賽果！
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