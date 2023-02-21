鈴木亮平挑戰BL電影 與宮澤冰魚有大尺度演出

無線娛樂新聞台報導：劇集Boys Love（BL）近年產量頗高，男男戀題材作品直捲全亞洲，泰國、日本及韓國均推出不少BL劇，日本小生鈴木亮平亦挑戰呢個題材嘅BL電影，與宮澤冰魚主演電影《愛是自私》，改編自高山真感動人心嘅同名自傳小說，大尺度演出引爆話題。