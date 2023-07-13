泰國人氣男星來港開騷 Win公開承諾與Bright長相廝守

無線娛樂新聞台報導：因為BL劇《只因我們天生一對》而人氣爆燈嘅泰國男星 Bright 同 Win ，續上次同泰版F4嚟香港舉行fans見面會後，未夠半年佢哋再次嚟到香港開騷，吸引咗數千fans到場支持。