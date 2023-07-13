泰國人氣男星來港開騷 Win公開承諾與Bright長相廝守
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無線娛樂新聞台報導：因為BL劇《只因我們天生一對》而人氣爆燈嘅泰國男星 Bright 同 Win ，續上次同泰版F4嚟香港舉行fans見面會後，未夠半年佢哋再次嚟到香港開騷，吸引咗數千fans到場支持。
以黑白CP造型出場嘅Bright 同 Win，不時走到台前拉近同fans距離，演唱會上Win 彈結他冧fans，而Bright親化身帥氣鋼琴王子自彈自唱，令一眾fans睇到心心眼喇！
唔知係咪想避免好似早前另一對泰星嚟港時發生嘅翻譯爭議事件，所以今次Bright 同 Win全程以英文直接同fans傾偈，Bright 仲話好感謝大家能夠到場支持佢哋呀！由於Bright 同 Win喺《只》劇中飾演一對，所以當Win解釋今次演唱會主題《肩並肩》其中一個含意係「Win and Bright always toghter」，Win仲話無論佢哋距離有幾遠，即使大家發展方向唔同，佢哋都會一直在一起，呢番說話一出，台下fans頓時起哄歡呼聲不絕！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台