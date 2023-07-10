泰星Bright再與Win訪港開騷 合作多年盼下次成仇家對立

無線娛樂新聞台報導：近年泰國唔少影視娛樂作品成為繼韓國之後嘅另一道新勢力，近日男星 Bright 同 Win 就齊齊再訪港開騷，仲話為香港Fans準備咗特別歌單同內容，連泰國本地場次都冇表演過咁話。Win仲話近日會留港三星期，加上早前拍戲已經令佢覺得自己好似本地人一樣，而Bright雖然已經離港，不過12號又會再次嚟香港出席活動喇。