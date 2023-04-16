Chantel返港推新歌見Fans 狂嘆家人餸菜想約《聲夢》Re-U
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無線娛樂新聞台報導：新年假期後去咗新西蘭升學嘅 姚焯菲 日前已經返港，除咗低調現身音樂會支持After Class同《聲夢》嘅好朋友之外，呢日仲現身商場為新推出嘅歌曲《小出走》舉行發佈會，佢一出場仲好開心咁問大家係咪好掛住自己呀。
今次返港兩星期嘅Chantel呢日就受至少200位小飛象包圍支持，又有Fans送上鮮花同公仔，而Chantel就話好開心大家依然支持自己，仲話留學期間最掛住就係嫲嫲同工人姐姐嘅好味餸菜呀。
呢日現場亦公開新歌MV，而Chantel就話MV就喺新西蘭住所附近拍攝，完全可以將自己嘅生活同大家一齊分享喇。雖然唔係離港好耐，不過Chantel就話希望可以約齊《聲夢》嘅大家見吓面，不過可能因為大家都忙所以就有啲難度，仲話之後想挑戰唔同類型曲風再帶新歌俾大家呀。
網民點睇？
小公主chantel越大越靚新歌好好聽mv風景好靚百看不厭🥰
風采依然，更勝從前，小公主好靚，新歌小出走好靚好聽😍💕🌄✨🔥
支持小公主👸🏼
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台