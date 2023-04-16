Chantel返港推新歌見Fans 狂嘆家人餸菜想約《聲夢》Re-U

無線娛樂新聞台報導：新年假期後去咗新西蘭升學嘅 姚焯菲 日前已經返港，除咗低調現身音樂會支持After Class同《聲夢》嘅好朋友之外，呢日仲現身商場為新推出嘅歌曲《小出走》舉行發佈會，佢一出場仲好開心咁問大家係咪好掛住自己呀。